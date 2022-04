Transport intermodalny najlepszą perspektywą na przyszłość

Spółka Multiway Logistics specjalizuje się w przewozie płynnych produktów chemicznych na kierunkach europejskich i globalnych. Do ich transportu wykorzystuje tank kontenery o pojemnościach od 21 do 35 tys. litrów. O specyfice branży i wyzwaniach, które niesie, rozmawiamy z Dariuszem Osmalą, członkiem zarządu i Marcinem Kuszem, pełnomocnikiem zarządu Multiway Logistics.

Specyfika transportu intermodalnego obniża emisję CO2; samochody przemieszczają się na możliwie najkrótszych odcinkach, dłuższe przewozy realizujemy z wykorzystaniem kolei czy statków. Umożliwia to przewóz większej ilości towaru w stosunku do transportu drogowego – mówią Dariusz Osmala, członek zarządu (z prawej)i Marcin Kusz, pełnomocnik zarządu Multiway Logistics.

Zanim powstała spółka, mieli państwo wieloletnie doświadczenie w zakresie transportu płynnych substancji chemicznych. Dlaczego wybraliście tank kontenery?

Od początku postawiliśmy na transport intermodalny w tank kontenerach. Jest to transport ekologiczny, pozwalający zredukować emisję CO2, zmniejszający zapotrzebowanie na pracę kierowców, a przede wszystkim pozwalający przewozić nawet do 29 ton produktu. Każdy tank kontener wyposażony jest w system podgrzewania, co pozwala na uzyskanie właściwej temperatury na rozładunku. Jest także przystosowany do przewozu materiałów niebezpiecznych, których transportujemy szeroki zakres — są to klasy ADR 3, 6, 8, 9.

Postawiliśmy na specjalistyczny sprzęt, w unikatowych specyfikacjach, które pozwoliły na maksymalne obniżenie masy własnej. Zbudowaliśmy wyjątkowy model współpracy z dostawcami sprzętu pozwalający nam szybko reagować na zwiększające się zapotrzebowanie na transport.

Dla klientów, którzy dysponują własnymi tank kontenerami lub otrzymują towar w tank kontenerach dostawcy, zapewniamy ich transport z różnych portów w Europie, m.in. Hamburga, Rotterdamu, Antwerpii. Ponadto w ramach usługi przygotowujemy odpowiednią dokumentację przewozową, włączając w to także dokumentację celną.

Co wyróżnia Multiway Logistics spośród konkurencji?

Czynniki ekonomiczne stanowią ważny element konkurencyjności, jednak w naszej firmie wielką wagę przykładamy do jakości obsługi klienta. Wymagania klientów mają dla nas kluczowe znaczenie i ich wypełnienie jest celem nadrzędnym. Tank kontenery pozwalają odpowiadać na nie w różnoraki sposób.

Przede wszystkim możemy przewozić znacznie większe ilości towaru jednorazowo w porównaniu z transportem drogowym.

Ponadto, klienci, którzy nie posiadają własnych zbiorników magazynowych, wykorzystują nasze tanki, podłączając je bezpośrednio do swojej linii produkcyjnej lub składując je na terminalach jako zapas bezpieczeństwa na wypadek opóźnień w dostawach.

Wykonujemy przewozy tych tank kontenerów naszymi pojazdami z terminali kontenerowych, a na dłuższych trasach włączamy przewozy kolejowe i morskie, a także ich połączenia.

Istotnym aspektem naszej działalności jest ochrona środowiska. Specyfika transportu intermodalnego obniża emisję CO2; samochody przemieszczają się na możliwie najkrótszych odcinkach, dłuższe przewozy realizujemy z wykorzystaniem kolei czy statków.

Jesteśmy dumni, że przyjęta przez nas strategia rozwoju firmy i promowanie ekologicznego transportu okazały się właściwą drogą. Transport intermodalny nie tylko zyskuje na popularności, ale przede wszystkim, dzięki możliwości przewozu nawet 29 ton jednorazowo, staje się coraz bardziej konkurencyjny w stosunku do klasycznego przewozu drogowego.

Okres pandemii był trudny dla przedsiębiorstw zajmujących się transportem. Jak sobie z nim poradziliście?

To jest bardzo specyficzny czas, kiedy zostały zakłócone całe łańcuchy dostaw, co wiąże się z wieloma problemami. Zamykanie portów i następujące po tym kongestie kontenerów do przewozów powodują braki dostępnych miejsc na statkach oraz ich znaczące opóźnienia, co bezpośrednio wpływa na czas przewozu i dostaw do finalnego odbiorcy.

Staramy się reagować na te sytuacje z wyprzedzeniem, sprawdzamy różne możliwości i sposoby przewiezienia tank kontenerów, tak aby miało to jak najmniejszy wpływ na ciągłość dostaw do klientów. Zawsze możemy polegać na naszych pracownikach, którzy uczestniczą w budowaniu procesów. Ich pomysły oraz opinie mają bardzo duże znacznie, dzięki temu czują się częścią firmy oraz jej najlepszymi reprezentantami.

Nazwa firmy zobowiązuje do szukania różnych dróg.

Jakie wyzwania czekają Multiway Logistics w przyszłości?

Specyfika przewożonych przez nas produktów chemicznych często wiąże się z koniecznością uzyskania odpowiedniej temperatury produktu do jego rozładunku. Dotyczy to zwłaszcza transportów międzykontynentalnych, w których trakcie produkt długo znajduje w tank kontenerze. Dlatego planujemy budowę własnej stacji podgrzewania produktów, gdzie będziemy podgrzewać tank kontenery parą, a także gorącą wodą.

Na dalszych etapach planujemy wyposażenie stacji w możliwość przenoszenia tank kontenerów, tak aby pojazdy samochodowe nie były angażowane w proces podgrzewania.

Wyzwaniem staje się kwestia składowania tank kontenerów z materiałami niebezpiecznymi. Chcielibyśmy uzbroić teren w niezbędną infrastrukturę, która pozwoli nam zaoferować taką usługę.

Długofalowa strategii zakłada rozwój własnej floty tank kontenerów i zwiększanie udziału w rynku. Chcemy być rozpoznawalni i posiadać sieć własnych biur na rynku europejskim, a nawet globalnym.