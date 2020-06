Ubezpieczenie powinno uwzględniać COVID-19

KOMENTARZ PARTNERA SEKCJI

SYLWESTER JANIAK

dyrektor zarządzający odpowiedzialny za departament sprzedaży ubezpieczeń grupowych TUiR Warta

Wczasach epidemii rośnie znaczenie grupowych ubezpieczeń na życie. Widzimy, że po krótkim spowolnieniu w kwietniu i na początku maja pracodawcy coraz intensywniej zwracają się do nas, chcąc dobrać dobrą ochronę dla swoich pracowników. Wybór odpowiedniej oferty na pierwszy rzut oka może wydawać się wyzwaniem, jednak — w moim odczuciu — dokonując go, warto skupić się na zakresie ubezpieczenia oraz jakości współpracy, w tym narzędziach, jakie ubezpieczyciel oferuje klientom do obsługi polisy.

Analizując zakresy ubezpieczenia, wybierajmy produkty, które oferują szeroką ochronę dla pracowników i członków ich rodzin. Ta zasada powinna dotyczyć zarówno dużych, średnich, jak i małych firm. Co ważne, oferowane rozwiązania powinny być dopasowane do potrzeb poszczególnych grup pracowników. Dobrze, jeśli finalny kształt przygotowanej oferty był poprzedzony profesjonalną analizą zatrudnionych i istniała możliwość skorzystania z opcji odpowiadających na indywidualne potrzeby pracowników.

W obecnym czasie wiele osób z pewnością będzie pytało również o ochronę ubezpieczeniową w przypadku zachorowania na COVID-19. Ta choroba również może być objęta ubezpieczeniem. Nasze ubezpieczenie zapewnia wypłatę świadczenia w momencie pobytu w szpitalu, gdy trwał on co najmniej cztery dni, a także pokrycie kosztów leków po wyjściu z niego. Pracownik może liczyć także na wypłatę w przypadku poważnego zachorowania, nawet gdy powstało ono w związku z COVID-19. Tak więc dobre ubezpieczenie powinno dawać kompleksową ochronę w przypadku schorzeń nawet tak nowych jak koronawirus.

Wybierając grupowe ubezpieczenie dla firm, zwracajmy uwagę również na narzędzia, jakimi dysponuje ubezpieczyciel. Warto sprawdzić, czy oferuje nowoczesne rozwiązania ułatwiające zdalne korzystanie z ubezpieczenia. Takie rzeczy jak przystąpienie pracownika do polisy, jej obsługa przez pracodawcę za pomocą dedykowanej aplikacji, a przede wszystkim zgłoszenie roszczenia czy sprawy powinny być dostępne on-line poprzez witrynę internetową. Co więcej, w Warcie stosujemy wiele zaawansowanych narzędzi automatyzujących procesy, które poprawiają jakość świadczonych przez nas usług. Jako przykład podajmy, że średni czas, jaki mija od zgłoszenia do wypłaty świadczeń, wynosi około jednego dnia. Nasza kompleksowość i świadomość potrzeb rynku pozytywnie wpływają na opinię klientów o naszych produktach ubezpieczeniowych i o świadczonych, towarzyszących im usługach.

