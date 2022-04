Udany debiut akcji giganta naftowego CNOOC

Cena debiutu była o 20 proc. wyższa niż ta po jakiej sprzedawano walory przedsiębiorstwa. Szybko też zwiększyła zysk do 44 proc. co oznaczało osiągnięcie dziennego limitu, a to z kolei wymusiło 30-minutowe zawieszenie notowań. Ostatecznie walory największego chińskiego producenta ropy naftowej ze złóż morskich zakończyły dzień z zyskiem rzędu 27,7 proc.

CNOOC (China National Offshore Oil Corp.) pozyskał 28,08 mld juanów (4,41 mld USD) z oferty swoich akcji, co plasuje ją na 11-tym miejscu w rankingu największych sprzedaży akcji na krajowym rynku. Zdobyte środki mają być przeznaczone na sfinansowanie jednego projektu gazowego i siedmiu pól naftowych w Chinach i za granicą oraz na uzupełnienie kapitału.

W ofercie szanghajskiej akcje CNOOC zostały wycenione na 10,8 juanów, 23,88-krotność zysków lub 1,05-krotność aktywów netto.

Sprzedaż w Szanghaju nastąpiła po wycofaniu CNOOC z giełdy nowojorskiej w październiku ubiegłego roku po tym, jak rząd USA dodał firmę do czarnej listy, zarzucając jej powiązania z chińską armią.