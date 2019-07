Bartłomiej Michalski, analityk DM BPS, wydał rekomendację "kupuj" dla akcji Vivid Games, producenta gier z GPW. Cena docelowa to 2,07 zł.

Raport wydano 10 lipca o godz. 8.04.

"Vivid Games działa w bardzo dynamicznej branży gier mobilnych, które są dystrybuowane globalnie na smartfony via Google Play oraz App Store. Gry produkowane przez Spółkę są “Free-toPlay”, by następnie je monetyzować poprzez mikropłatności oraz wyświetlanie reklam. Rynek gier mobilnych to największy oraz najszybciej rozwijający się segment gier. Branża ta stanowi najpokaźniejszą część gałęzi rozrywkowej w ogóle. Flagową produkcją studia jest seria gier wydana pod marką Real Boxing (w sumie 3 gry), których liczba pobrań przekroczyła 66 mln razy i które wygenerowały dotąd 55 mln PLN przychodów dla Grupy. Spółka podnosi swoje kompetencje na rynku gier mobilnych poprzez tworzenie nowoczesnych technologii, na które pozyskuje dofinansowanie z NCBiR" - napisano w raporcie, który w całości dostępny jest na stronie brokera>>

Raport powstał w ramach płatnego przez GPW Programu Wsparcia Pokrycia Analitycznego.