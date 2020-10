Dane z amerykańskiego rynku pracy nie poprawią nastrojów na giełdach zdołowanych już przez doniesienia o zakażeniu koronawirusem prezydenta Donalda Trumpa.

Amerykańska gospodarka odzyskała we wrześniu tylko 661 tys. miejsc pracy poza rolnictwem. Oczekiwano 875 tys. Sam sektor prywatny stworzył 887 tys. miejsc pracy. Stopa bezrobocia spadła do 7,9 proc. z 8,4 proc. miesiąc wcześniej. Oczekiwano spadku do 8,2 proc.