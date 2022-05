USA: kontrakty rosną, ale rynek czeka na CPI

Posłuchaj Zostań subskrybentem i słuchaj tego oraz wielu innych artykułów w pb.pl

Kontrakty na indeksy amerykańskich rynków akcji rosną, ale kierunek notowań określą publikowane przed sesją dane o inflacji.

Na około dwie godziny przed rozpoczęciem sesji na amerykańskich rynkach akcji kontrakt na Średnią Przemysłową Dow Jones rósł o 0,9 proc., na S&P500 zyskiwał 1,1 proc., a na Nasdaq 100 szedł w górę o 1,45 proc. Poprawa nastrojów to zasługa m.in. doniesień z Chin o spadku liczby zarażeń koronawirusem, a także słabnięcia dolara i spadku rentowności obligacji. Trudno jednak oczekiwać utrzymania się optymizmu jeśli publikowane na godzinę przed sesją dane o inflacji w kwietniu okażą się gorsze niż oczekiwano. Rynek prognozuje jej spadek w ujęciu rocznym do 8,1 proc. z 8,6 proc. w marcu, a w ujęciu miesięcznym do 0,2 proc. z 1,2 proc. Zgodny z oczekiwaniami odczyt roczny oznaczałby, że po raz pierwszy od pięciu miesięcy ceny nie rosłyby najmocniej od 40 lat.