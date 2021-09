Liczba wniosków o kredyt hipoteczny w USA spadła w zeszłym tygodniu do najniższego poziomu od połowy lipca, pisze Reuters.

W tygodniu zakończonym 3 września liczba wniosków o kredyty hipoteczne spadła o 1,9 proc. po spadku o 2,4 proc. tydzień wcześniej - wynika z danych Mortgage Bankers Association (MBA). Liczba wniosków o refinansowanie kredytu zmniejszyła się z kolei o 2,8 proc. w ujęciu tygodniowym.

Spadek zainteresowania wynika z utrzymującego się na niezmienionym poziomie 3,03 proc. oprocentowania 30-letnich kredytów hipotecznych. Amerykanie liczą, że stopa ponownie zmaleje, jednak ekonomiści przewidują jej wzrost w niedługiej perspektywie.

“Dane gospodarcze wysłały mieszane sygnały, z wolniejszym wzrostem zatrudnienia, ale dalszym spadkiem stopy bezrobocia w sierpniu. Spodziewamy się, że dalsza poprawa doprowadzi do ograniczenia programu skupu aktywów przez Fed do końca roku, co powinno wywrzeć pewną presję na wzrost oprocentowań kredytów hipotecznych” - skomentował badanie Mike Fratantoni, główny ekonomista MBA.

Oprocentowania amerykańskich kredytów hipotecznych były rekordowo niskie pod koniec ubiegłego roku. Spadły wówczas poniżej 2,9 proc.