W ubiegłym miesiącu domy sprzedawały się w tempie 4,81 mln rocznie. W czerwcu było to 5,11 mln. Rynek oczekiwał spadku tempa sprzedaży do 4,85 mln.

Spadły także ceny sprzedaży domów. Mediana wynosiła w lipcu 403,8 tys. USD. Choć to 10,8 proc. więcej niż rok wcześniej, to jest to najniższy wzrost od lipca 2020 roku.

fot. Bloomberg

Spadek tempa sprzedaży domów w USA to skutek wysokiego oprocentowania kredytów hipotecznych, które w przypadku 30-letniego o stałej stopie wynosiło średnio 5,22 proc. w ubiegłym tygodniu, czyli 2 pkt. procentowe więcej niż rok temu. Domy są także drogie. Rekordowo wysoką medianę cen sprzedaży notowano w czerwcu obecnego roku, wynosiła 416 tys. USD.