Vinted wyprzedziło Allegro w InPoście

Inwestorzy giełdowi mający w portfelach akcje InPostu nie mieli w tym roku zbyt wielu powodów do radości. Powiew optymizmu przyniosły jednak wyniki za drugi kwartał, ogłoszone w czwartek rano. Po ich publikacji kurs spółki na giełdzie w Amsterdamie skoczył o ponad 10 proc.

- To był dla nas absolutnie rekordowy kwartał. Pobiliśmy oczekiwania analityków na właściwie każdej linii, choć rynek e-handlowy, a zwłaszcza rynek firm obsługujących logistycznie e-handel, wygląda ponuro. Potwierdza się słuszność naszej inwestycji we Francji, gdzie urośliśmy o 7 proc., podczas gdy cały rynek spadł o ponad 20 proc. - mówi Rafał Brzoska, prezes i znaczący akcjonariusz InPostu.

Ostrożny optymizm

InPost w samym drugim kwartale miał 1,7 mld zł przychodów, o 98 proc. więcej niż rok wcześniej. Skorygowany zysk EBITDA wzrósł w tym okresie o 41 proc. do 511 mln zł. Wolumeny obsługiwanych przesyłek na wszystkich kluczowych rynkach rosły znacznie powyżej średniej. Spółka od kwietnia do czerwca dostarczyła 180 mln przesyłek, czyli o 73 proc. więcej niż rok wcześniej. A jak będzie dalej?

- Perspektywy e-handlu w Polsce w drugim półroczu są niezłe. Jeśli chodzi o GMV [łączna wartość sprzedanych produktów na platformach internetowych - red.], to ze względu na inflację należy spodziewać się wzrostu przekraczającego 20 proc. Dla nas istotniejszy jest jednak wolumen przesyłek. Tu mamy konserwatywne założenia, nie spodziewamy się znaczących różnic wobec tego, co widzieliśmy w drugim kwartale. To będzie w skali całego rynku raczej 7-10 proc. niż kilkanaście procent wzrostu. U nas pierwsze miesiące trzeciego kwartału wyglądają pod tym względem dobrze - mówi prezes InPostu.

Inflacja wpływa też na ceny usług kurierskich. InPost w drugim kwartale dwa razy je podnosił, tłumacząc to m.in. rosnącymi cenami paliw.

- Na tym etapie nie planujemy kolejnych podwyżek w tym roku. Oczywiście jeśli w 2023 r. będziemy widzieli kolejne wzrosty kosztów energii i pracy, to nie wyobrażam sobie, by jakikolwiek operator logistyczny mógł się obyć bez podwyżek. Do końca tego roku nic się jednak nie powinno zmienić, o ile nie wydarzy się jakaś kompletna katastrofa - mówi Rafał Brzoska.

Magazynowy skok

Motorem wzrostu przychodów w kolejnych okresach mają być m.in. nowe usługi. Spółka ogłosiła w połowie sierpnia podpisanie umowy z Modivo z grupy CCC, którego Rafał Brzoska jest - prywatnie - mniejszościowym akcjonariuszem. Modivo przeniesie produkty z własnych magazynów do centrów zlokalizowanych przy sortowniach InPostu, gdzie będą konfekcjonowane.

- Centra fulfillmentowe mają być bardzo istotną częścią naszego łańcucha wartości, zamierzamy podpisywać kolejne takie umowy. Rozwiązanie testowaliśmy od dwóch lat. Klienci końcowi przy zakupach w internecie szukają najszybszej i najtańszej dostawy. Szybkość nieprzypadkowo wymieniam na pierwszym miejscu. Przy obsłudze przesyłek z naszych centrów fulfillmentowych, dla których w Polsce jedynym odpowiednikiem są chyba tylko magazyny Amazona, sprzedawcy mogą znacznie szybciej obsługiwać zamówienia na terenie całego kraju, a nam zwiększa to znacznie wolumen obsługiwanych przesyłek - mówi Rafał Brzoska.

Vinted przed Allegro

Polska odpowiada za znakomitą większość zysków InPostu. Na poziomie EBITDA w pierwszym półroczu przyniosła spółce 742,1 mln EUR skorygowanego zysku, podczas gdy rynki zagraniczne wykazały na tym poziomie 47,5 mln EUR straty.

- Francja przynosi zyski i zakładamy, że rentowność tego rynku i pozostałych, na których działa Mondial Relay, będzie rosła, choć ten rok jest jeszcze rokiem inwestycji. Dochodzenie do rentowności dłużej potrwa w Wielkiej Brytanii, gdzie jesteśmy jeszcze na etapie skalowania biznesu. Potrzebujemy kilku kwartałów, by liczba maszyn i wolumen obsługiwanych przez nie przesyłek pozwoliły na osiąganie zysków - mówi Adam Aleksandrowicz.

Po raz pierwszy największym klientem InPostu nie jest Allegro. Notowana na GPW platforma e-handlowa w pierwszym półroczu odpowiadała za 16,6 proc. przychodów operatora logistycznego wobec prawie 29 proc. rok wcześniej. Przeskoczyło ją litewskie Vinted handlujące odzieżą używaną. InPost w lutym podpisał z Vinted wieloletnią umowę na obsługę przesyłek w Polsce i na innych rynkach europejskich. W efekcie litewska grupa w pierwszym półroczu zapewniła mu 18 proc. przychodów.

- To jest esencja naszej strategii - zależy nam na tym, by udział Polski w całości obrotów spadał. Po przejęciu Mondial Relay przestaliśmy być graczem jednego rynku, możemy oferować międzynarodowym klientom dotarcie do dziesiątków milionów konsumentów w dziewięciu krajach. Tacy gracze jak Vinted czy Shopee napędzają nasz wzrost. Jednocześnie sprawia to, że nawet jeśli w Polsce lokalni gracze próbują odtworzyć nasz ekosystem logistyczny, to pozostają graczami lokalnymi, a my budujemy już skalę paneuropejską - mówi Rafał Brzoska.