Wall Street najniżej od trzech tygodni

Na Wall Street trwa kolejny dzień wyprzedaży, który doprowadził do tego, że główne indeksy takie jak S&P 500 oraz Nasdaq notowane są najniżej od 3 tygodni. To efekt ogromnej niepewności dotyczącej konfliktu między Rosją i Ukrainą. Na początku tego tygodnia oczekiwano deeskalacji konfliktu, ale dzisiaj wydaje się, że jest on bliżej niż kiedykolwiek wcześniej.

Dzisiaj doszło do kilku wydarzeń, które zaogniły konflikt. Po pierwsze doszło do nawoływania ze strony władz separatystycznych do ludności cywilnej, aby opuściła rejony walk i kierowała się w stronę Rosji. Oprócz tego doszło do wybuchu w rejonie budynków rządowych w Doniecku, ale prawdopodobnie nikt nie został ranny.