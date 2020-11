Wielki Brat wie tyle, ile Sokrates

Przypisywana ateńskiemu filozofowi sentencja „wiem, że nic nie wiem” wyrażała jego pokorę.

Gdy natomiast najpotężniejsze państwo globu dwie doby po wyborach najważniejszego decydenta świata nie wie, którego z dwóch kandydatów wybrało — wywołuje to w XXI wieku cywilizacyjny szok. Uproszczeniem byłoby zrzucenie winy na archaiczność Konstytucji USA, której ojcowie w 1787 r. ustalili pośrednie wybieranie federalnego prezydenta przez stanowych elektorów i zarazem zapisali tak wysokie progi wprowadzania konstytucyjnych poprawek, które zmianę akurat tego przepisu realnie wykluczają. Zastąpienie go prostym sumowaniem głosów oddanych w skali państwa wymaga ratyfikowania poprawki przez 3/4 stanów (czyli obecnie 38 z 50), na co maluchy dysponujące kilkoma czy kilkunastoma głosami elektorskimi (a takich jest w USA większość) nie zgodzą się nigdy.