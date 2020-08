WIG20 nad kreską; sWIG80 najmocniej w dół

Poza sWIG80, który stracił ok. 1 proc., pozostałe główne indeksy warszawskiej giełdy zakończyły środową sesję bez większych zmian. Zdaniem analityka DM Banku BPS, Artura Wiznera, brak wybicia indeksu WIG20 z konsolidacji w górę, przy efektownych wzrostach giełdy niemieckiej i amerykańskiej, może budzić niepokój.

"W środę mieliśmy kolejną sesję na GPW, która nie przyniosła rozstrzygnięcia, co do kierunku w którym rynek będzie chciał podążać w najbliższym czasie. Typowe dla okresu wakacyjnego były też niewielkie obroty. WIG20 po raz kolejny osiągnął górne ograniczenie dwumiesięcznej konsolidacji w przedziale 1.730-1.850. Popyt nie miał wystarczającej siły, aby ten opór pokonać. Taka słabość obozu byków, przy efektownych wzrostach giełdy niemieckiej i amerykańskiej, może budzić niepokój" - powiedział PAP Biznes Artur Wizner.



Analityk zwraca uwagę, że być może inwestorzy oceniają, że dane z gospodarek, choć są lepsze od oczekiwań, nie dają powodów do dalszego kontunuowania wzrostów.



"Na naszym parkiecie dodatkowym ryzykiem jest zachowanie mniejszych spółek. sWIG80 drugą sesję z rzędu traci ok. 1 proc." - dodał Wizner.



Na środowym zamknięciu WIG20 wzrósł 0,44 proc. do 1.855,86 pkt., WIG zwyżkował 0,13 proc. do 52.487,84 pkt., mWIG40 poszedł w dół o 0,42 proc. do 3.637,57 pkt., a sWIG80 spadł o 0,96 proc. do 14.623,77 pkt.



Większe spadki towarzyszyły indeksowi rynku NewConnect, który zakończył sesję 4,45 proc. pod kreską. Była to piąta sesja z rzędu, gdy NCIndex zniżkował.



Obroty na GPW wyniosły 904 mln zł, z czego 573 mln zł przypadło na spółki z WIG20. Najbardziej intensywnie handlowano akcjami KGHM-u (124 mln zł) oraz Biomedu-Lublin (118 mln zł).



W momencie zamknięcia notowań na GPW niemiecki DAX szedł w górę o ok. 1 proc., a S&P 500 zwyżkował o 1,33 proc.



Na koniec sesji 9 z 15 branżowych indeksów z GPW było pod kreską. Najwięcej straciły spółki z sektora leków (-6,28 proc.), które zakończyły siódmą sesję z rzędu na minusie.



Najbardziej wzrosła wartość indeksu WIG-spożywczy (1,75 proc.) oraz WIG-górnictwo (1,57 proc.).



Na zakończenie sesji najsilniejszą spółką z WIG20 okazał się CCC, który poszedł w górę o 1,89 proc. Na drugiej pozycji znalazł się KGHM ze wzrostem notowań o 1,78 proc.



Z kolei najbardziej straciły akcje JSW (-2,09 proc.) oraz PGE (-1,89 proc.).



Pod kreską znalazły się także akcje Tauronu (-1,87 proc.), który podał we wtorkowym komunikacie szacunkowe wyniki za II kwartał. EBITDA grupy wyniosła 1.450 mln zł, przychody 4,719 mld zł, a strata netto 479 mln zł. Rok wcześniej Tauron wypracował 996,2 mln zł EBITDA przy przychodach na poziomie 5,09 mld zł, a zysk netto sięgnął 142,2 mln zł. Wyniki zawierały szereg zdarzeń jednorazowym i nie są porównywalne z konsensusem PAP Biznes.



Po wynikach o 1,1 proc. zniżkował Lotos. Oczyszczona EBITDA LIFO Grupy Lotos w II kwartale sięgnęła 52,1 mln zł wobec wcześniej szacowanych 45 mln zł. W całym półroczu oczyszczona EBITDA LIFO spadła o 48,9 proc. do 722,6 mln zł.



W indeksie średnich spółek duże wahania towarzyszyły akcjom Biomedu-Lublin. W pierwszych godzinach środowego handlu spółka straciła ok. 20 proc. wartości, aby w południe odrobić wszystkie straty i wyjść nad kreskę. Ostatecznie akcje Biomedu poszły w dół o 14,2 proc. Była to siódma sesja podczas której akcje spółki taniały .



Z indeksu średnich istotnie przecenione zostały także akcje Famuru (-3,31 proc.) oraz Eurocashu (-2,61 proc.).



Straciła też Enea - w dół o 1,12 proc. Po wtorkowej sesji spółka poinformowała o odpisach i rezerwie w grupie, które obniżą w I połowie '20 zysk przed opodatkowaniem o ok. 879 mln zł i zysk netto o ok. 779 mln zł.



Z mWIG40 pozytywnie wyróżniły się walory Amrestu, które urosły o 6,89 proc., przy obrotach przekraczających 12 mln zł.



O 5,39 proc. poszły w górę akcje VRG.



Trwa dobra seria Asseco SEE, który w środę ponownie poprawił swoje historyczne maksima. W kurs akcji urósł o 1,53 proc. do 46,5 zł.



Na uwagę w sWIG80 zasługuje Enter Air.



"Spółka pomimo słabych informacji o znacznym spadku liczby pasażerów w lipcu, notuje ponad 25 proc. wzrost kursu" - zwrócił uwagę Artur Wizner.



W drugiej połowie sesji mocno urosły akcje CI Games - o 16 proc. Według wstępnych szacunków CI Games miał 3,4 mln zł zysku netto w II kw. 2020 r.



Przed sesją inwestorzy poznali wyniki Asbisu. Spółka miała 2,46 mln USD skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. '20, wobec 0,93 mln USD zysku rok wcześniej. Notowania akcji zniżkowały o 2,65 proc.



Swoje wyniki podał również Bank Ochrony Środowiska - zysk netto grupy w II kw. '20 wyniósł 16,1 mln zł i spadł 40 proc. rdr. Akcje banku straciły 2,54 proc.



Ze spółek z sWIG80 najmocniej, o 14,1 proc., spadł Datawalk. O 10,5 proc. zniżkował też Cormay.



Drugi dzień z rzędu mocno potaniały akcje Mennicy Polskiej - tym razem notowania znalazły się 7,63 proc. pod kreską.



Na szerokim rynku urosła Decora. Producent artykułów wykończenia wnętrz zyskał 7,2 proc. do 26,8 zł i znajduje się na poziomach z 2008 roku.



Po wynikach zwyżkował o 3,25 proc. kurs akcji Ronson Development. Zysk netto dewelopera w II kw. wyniósł 11,3 mln zł, czyli był o 20,1 proc. wyższy od konsensusu PAP Biznes na poziomie 9,4 mln zł.