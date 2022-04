WIG20 wiceliderem w Europie

Pierwsze sesja tygodnia na parkiecie w Warszawie przyniosła wzrost głównego indeksu, WIG20, o 1,75%. mWIG40 podbił o 0,24% podczas gdy sWIG80 stracił 0,12%. Obroty na szerokim rynku wyniosły 1,06 mld PLN.

Początek tygodnia nie przyniósł większych emocji na rynkach, pomimo pakietu potencjalnych czynników mogących podbić zmienność. W Azji inwestorzy zmagają się ze wzrostem zachorowań na COVID19 co spowodowało ponowny powrót obostrzeń m.in. w Szanghaju (i kolejną falę zaburzeń w łańcuchach dostaw). W Europie otrzymaliśmy wyniki 1 rundy wyborów prezydenckich we Francji, gdzie zgodnie ze oczekiwaniami zwyciężył E. Macron. Większe emocje najpewniej wiązać się bedą z drugą rundą. W USA natomiast wyraźne spadki NDX tłumaczone są powrotem narracji dot. wzrostu rentowności tamtejszego długu, co rzutuje na nastroje wokół sektora technologicznego.