Wynajem aut dopiero czeka na najgorsze

Branża wynajmu długoterminowego aut odczuwa skutki pandemii, ale I kw. 2020 r. zakończyła na plusie. Gorzej sytuacja wygląda w wypożyczalniach.

Spowolnienie dotknęło branżę wynajmu długoterminowego (CFM) relatywnie mniej niż konkurencyjne rodzaje finansowania samochodów firmowych. Branża CFM kupiła co prawda o 1,5 proc. mniej nowych aut osobowych niż przed rokiem, ale w przypadku firmowego zakupu, kredytu i klasycznego leasingu finansowego łącznie spadek ten wyniósł blisko 26 proc. W efekcie już więcej niż co czwarty nowy samochód osobowy nabywany w pierwszym kwartale przez przedsiębiorców w Polsce to wynajem długoterminowy.