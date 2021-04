Wyniki J&J w górę pomimo problemów ze szczepionkami

Johnson & Johnson w pierwszym kwartale odnotował przychody wyższe od oczekiwań analityków. Producent leków oczekuje aktualnie na orzeczenie amerykańskich organów regulacyjnych w sprawie wznowienia stosowania jego szczepionki przeciwko koronawirusowi.

Przychody koncernu w pierwszym kwartale roku wyniosły 22,32 mld USD. Analitycy oczekiwali, że sięgną 21,98 mld USD. Za ponad połowę przychodów odpowiada dział farmaceutyczny firmy. W pierwszym kwartale sprzedaż wzrosła o 10 proc. do 12,2 mld USD.

W okresie od stycznia do marca skorygowany zysk na akcję wzrósł rok do roku z 2,30 do 2,59 USD. J&J zawęził także dotychczasową prognozę i stwierdził, że w całym 2021 roku oczekuje skorygowanego zysku na akcję w wysokości od 9,42 do 9,57 USD. Opublikowane w styczniu szacunki wskazywały na przedział od 9,40 do 9,60 USD.

Stany Zjednoczone w zeszłym tygodniu wstrzymały stosowanie szczepionki J&J przeciwko koronawirusowi, ponieważ u sześciu kobiet po otrzymaniu zastrzyku rozwinęły się poważne zakrzepy krwi. W piątek panel ekspertów medycznych może podjąć decyzję o ponownym dopuszczeniu medykamentu do obrotu.

Firma nie przedstawiła całorocznej prognozy sprzedaży szczepionek. Na czas trwania pandemii J&J oferuje klientom dostawy medykamentu po cenie produkcji i nie dolicza marży.

W obrocie przed wprowadzeniem na rynek akcje firmy spadły o 0,6 proc. do 161,80 USD. Od początku tego roku do poniedziałku kurs wzrósł o 3,4 proc.