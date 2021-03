Wyprzedaż akcji technologicznych na Wall Street

Wszystkie główne amerykańskie indeksy zakończyły wtorkową sesję spadkami. Najmocniej zniżkowały akcje technologiczne notowane na giełdzie Nasdaq.

Dow Jones stracił 0,46 proc. i zamknął się z wynikiem 31,391.25 pkt. S&P; 500 skurczył się o 0,81 proc. do 3,870.29 pkt, a Nasdaq Composite aż o 1,69 proc. do 13,358.79 pkt.

Większość sektorów S&P; 500 notowała lepsze wyniki, podczas gdy akcje technologiczne spadały w wyniku ciągłej rotacji inwestorów. Zyskiwały spółki, które potencjalnie mogą odrodzić się po ustaniu pandemii.

“Mamy większy optymizm co do ponownego otwarcia części gospodarki. Widzimy, jak ludzie wychodzą z akcji spółek technologicznych i przechodzą do przemysłu i finansów ”- powiedział Tom Hainlin z US Bank Wealth Management.

Akcje Apple’a spadły o 1,2 proc., a Tesli o 2,3 proc. Obie te firmy miały największy udział w dziennej stracie S&P; 500. Cały sektor technologiczny tego indeksu spadł o około 0,7 proc., przedłużając wyprzedaż z końca ubiegłego miesiąca.

Sesja nie była udana także dla innych blue chipów, w tym Amazona (-1,64 proc.), Facebooka (-2,23 proc.), Google’a (-0,25 proc.), Intela (-2,65 proc.), Microsoftu (-1,30 proc.), Netflixa (-0,51 proc.) oraz Twittera (-5,10 proc.)

S&P; 500 odnotował 29 nowych 52-tygodniowych maksimów i żadnych nowych minimów, a Nasdaq Composite 146 nowych szczytów i 45 nowych minimów.

Ropa WTI staniała we wtorek o 1,5 proc. do 59,75 USD za baryłkę. To pierwszy spadek poniżej poziomu 60 USD od 19 lutego. Złoto zwyżkowało po raz pierwszy od sześciu sesji. Za uncję trzeba było zapłacić 1733,60 USD, o 0,6 proc. więcej niż w poniedziałek.