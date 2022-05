Wyprzedaż na Wall Street nie słabnie

Posłuchaj Zostań subskrybentem i słuchaj tego oraz wielu innych artykułów w pb.pl

Na amerykańskich rynkach akcji wciąż dominuje podaż. Przyczynia się do tego wzrost rentowności obligacji o dłuższym terminie wykupu.

Po upływie godziny poniedziałkowej sesji Średnia Przemysłowa Dow Jones spadała o 1,4 proc., S&P500 tracił 2,1 proc., a Nasdaq szedł w dół o 2,8 proc. Rentowność obligacji 10-letnich USA wzrosła do 3,12 proc. Indeks spółek „value” tracił 1,5 proc., a wzrostowych 2,6 proc. Podaż przeważała w 10 z 11 głównych segmentach rynku. Najmocniej taniały spółki IT (-2,8 proc.), dostawcy dyskrecjonalnych dóbr konsumpcyjnych (-2,9 proc.) i spółki energii (-4,9 proc.), w związku z ponad 4 proc. spadkiem notowań ropy. Jedyny segment, w którym była niewielka przewaga popytu, to dobra codziennego użytku (0,1 proc.).