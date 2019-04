Wyrównywanie szans

Parlament Europejski na ostatnim posiedzeniu kadencji przegłosował rozporządzenie znoszące 5-letni okres ochronny na produkcję leków generycznych przeznaczonych na eksport poza Unię Europejską.

Oznacza to, że m.in. polska branża farmaceutyczna będzie mogła konkurować na rynkach trzecich na równi z firmami z USA, Chin czy Ameryki Płd. Celem nowych przepisów jest wyrównanie szans małych i średnich przedsiębiorstw z UE, przy jednoczesnym utrzymaniu ochrony dla producentów leków oryginalnych. Dzięki temu małe firmy będą mogły gromadzić kapitał, by budować własne zaplecze badań i rozwoju nowych leków. Poza tym nie będą zmuszone do wyprowadzania produkcji poza UE, co da szanse na nowe miejsca pracy dla wysoko wykwalifikowanej kadry....