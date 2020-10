Zawiły system ubezpieczeń

„Ubezpieczenie społeczne w MŚP” — to nowy kurs w bazie Akademii Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP).

Na przedsiębiorców chcących podnieść swoje kwalifikacje czeka kilka nowych szkoleń w formule online. Jeden z nich dotyczy ubezpieczeń społecznych. Przedstawiciele biznesu dowiedzą się m.in. jak wyliczyć koszt składek opłacanych do ZUS i kiedy osoba wykonująca pracę podlega ubezpieczeniom społecznym obowiązkowo, a kiedy dobrowolnie. Akademia PARP to narzędzie, które oferuje darmowy dostęp do kursów bez konieczności wychodzenia z domu.