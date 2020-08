Złoto minimalnie zdrożało

Złoto taniało w piątek z powodu umocnienia dolara jednak pod koniec sesji odrobiło straty.

Wydawało się, że złoto zaliczy trzecią spadkową sesję z rzędu. Tak się jednak nie stało pomimo wzrostu indeksu dolara.

- "Byki" z rynku złota były "zaginione w akcji" w tym tygodniu, bo inwestorzy skupili się na ostatnich minutes Fed, które tymczasowo tchnęły życie w dolara - napisał Lukman Otunuga, analityk FXTM.



Na zamknięciu sesji na Comex kurs uncji złota z grudniowych kontraktów drożał o 50 centów, czyli mniej niż 0,1 proc., do 1947 USD. Oznacza to spadek w skali tygodnia o 0,1 proc. To już drugi z rzędu tygodniowy spadek notowań złota. Ostatni raz zdarzyło się to w marcu.