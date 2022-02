Złoto najdroższe od czerwca

Wydarzenia na Ukrainie wywołały reakcję risk-off, dzięki czemu zdrożało złoto.

Jeff Wright, szef inwestycji w Wolfpack Capital powiedział MarketWatch, że złoto od początku lutego drożeje przede wszystkim z powodu kryzysu geopolitycznego wywołanego przez Rosję. W tym czasie jego kurs wzrósł od ok. 1800 USD do 1900 USD. W poniedziałek, po uznaniu przez Rosję separatystycznych „republik” na wschodzie Ukrainy, kurs złota przekroczył 1900 USD. Dzień później spadał poniżej tego poziomu po doniesieniach sugerujących możliwość powrotu do rozmów. Nadzieję rozwiał prezydent Władimir Putin występując o zgodę na użycie armii poza granicami Rosji. W efekcie cena złota zaczęła znów rosnąć. Ostatecznie na zamknięciu sesji na Comex kurs uncji złota z kwietniowych kontraktów rósł o 7,60 USD, czyli 0,4 proc., do 1907,40 USD. Oznacza to, że jest najwyższy dla złota z wiodącego kontraktu od czerwca 2021 r.