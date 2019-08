Złoto staniało

Kurs złota spadł we wtorek, ale utrzymał się powyżej psychologicznego wsparcia na poziomie 1500 USD za uncję.

We wtorek złoto osiągnęło najwyższą cenę od sześciu lat, ale zaczęło tanieć po wiadomości o opóźnieniu przez USA wprowadzenia ceł na niektóre importowane z Chin towary, a także planowanych w perspektywie dwóch tygodni rozmowach przedstawicieli władz USA i Chin dotyczących handlu. Doniesienia obudziły nadzieję na uniknięcie spowolnienia gospodarczego, na które banki centralne musiałyby zareagować luzowaniem polityki monetarnej. Inwestorzy zaczęli wycofywać pieniądze z tzw. bezpiecznych przystani. Taniały obligacje. Na Comex kurs uncji złota z grudniowych kontraktów kończył sesję spadkiem o 0,2 proc. do 1514,10 USD. Wcześniej we wtorek dochodził nawet do 1546,10 USD.