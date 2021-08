Cena złota odbiła się od marcowego dołka zanotowanego w poniedziałek.

Notowaniom złota nie sprzyjał wzrost rentowności obligacji i mocniejszy dolar, a mimo to drożało. Inwestorzy uznali, że po przecenie do poziomu z marca kruszec ma większe szanse na odrabianie strat. Na zamknięciu sesji na Comex kurs uncji złota z grudniowych kontraktów rósł o 0,3 proc. do 1731,70 USD. Wcześniej wahał się w zakresie 1718,50-1739,40 USD.