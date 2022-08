Posłuchaj Zostań subskrybentem i słuchaj tego oraz wielu innych artykułów w pb.pl

W środę rano polska waluta osłabia się o 0,18 proc. wobec euro i kosztuje 4,72 zł; do franka szwajcarskiego traci 0,23 proc., a do dolara 0,09 proc.

Złoty w środę ok. godz. 9.05 osłabiał się w stosunku do euro o 0,18 proc., do poziomu 4,72 zł, a do franka szwajcarskiego o 0,23 proc., za którego trzeba było płacić 4,84 zł.