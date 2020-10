Znowu terminowa koincydencja

Adam Bodnar: Koszty orzeczenia TK poniosą przede wszystkim Polki

"Kwestia aborcji co do zasady nie powinna być powierzana takim organom jak Trybunał Konstytucyjny, który nie ma bezpośredniej legitymacji obywatelskiej. Nie jest to bowiem zagadnienie czysto prawne, teoretyczne. (...) Oznacza to odwrócenie ról organów państwa. Co więcej Trybunał Konstytucyjny podjął decyzję w składzie, co do którego bezstronności i niezależności istnieją uzasadnione wątpliwości" - wskazuje Adam Bodnar swoim oświadczeniu w sprawie orzeczenia TK.