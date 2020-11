Japoński gigant rynku gier podwyższył prognozę sprzedaży i zysku. Jest jednym z beneficjentów zamknięcia ludzi w domach z powodu pandemii.

Zysk Nintendo wzrósł w pierwszym półroczu rozrachunkowym, zakończonym we wrześniu, o 243,6 proc. do 213,1 mld JPY (2 mld USD). Sprzedaż wzrosła o 733 proc. do 769,5 mld JPY.

Zbliżający się sezon świąteczny, a także kolejne lockdowny w Europie wprowadzane z powodu drugiej fali pandemii skłoniły japońską spółkę do podwyższenia prognoz. Nintendo spodziewa się obecnie 300 mld JPY zysku netto w roku kończącym się w marcu. To 100 mld JPY więcej niż prognozowano dotychczas. Roczna sprzedaż ma sięgnąć 1,4 bln JPY, czyli o 200 mld JPY więcej niż szacowano wcześniej. Spółka podwyższyła prognozę rocznej sprzedaży swoich konsol do gier z 19 mln do 24 mln sztuk.

Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem © ℗