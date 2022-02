1,2 mld zł zysku netto PKO BP w IV kwartale

Zysk netto grupy PKO BP w czwartym kwartale 2021 roku wyniósł 1.203 mln zł, podczas gdy rok wcześniej bank miał 4.575 mln zł straty - podał PKO BP w czwartek. Zysk banku okazał się zgodny z oczekiwaniami rynku, który spodziewał się, że wyniesie on 1.175 mln zł.

Oczekiwania ośmiu biur maklerskich, co do zysku netto za IV kwartał, wahały się od 1.133 mln zł do 1.222 mln zł.