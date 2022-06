PARTNEREM MEDIALNYM BEST BRANDS 2022 JEST „PULS BIZNESU”

50 nominacji do Best Brands Awards 2022

Znamy nominowanych do Best Brands Awards 2022 - niezależnej międzynarodowej nagrody w obszarze marketingu, która po raz pierwszy w Polsce wyróżni najsilniejsze marki na rynku. Ranking powstał na podstawie kompleksowego badania GfK Polonia, partnera merytorycznego projektu i obejmuje 34 kategorie, 260 marek oraz 5 000 respondentów. Zwycięzców poznamy już 15 września, w Centrum Praskim Koneser podczas prestiżowej gali Best Brands Awards.