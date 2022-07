Akcje w górę, dolar amerykański się osłabia

Akcje na Wall Street rosły we wczesnej fazie handlu, wspierane częściowo przez akcje banków. Goldman Sachs wspiął się o 3,5 proc., a Bank of America o 1,1 proc. po wynikach kwartalnych.

Oczekiwania na podwyżkę stóp procentowych o 100 punktów bazowych przez Fed na posiedzeniu politycznym w przyszłym tygodniu wyniosły około 31 proc., według narzędzia FedWatch CME po osiągnięciu w zeszłym tygodniu aż 80 proc.

Ostatnie odczyty inflacji wypadły powyżej oczekiwań, ale wykazały, że wyższe ceny mogą zacząć spadać, dając amerykańskiemu bankowi centralnemu możliwą poduszkę do podnoszenia stóp procentowych w mniejszym tempie, o 75 punktów bazowych.

Indeks Dow Jones Industrial Average wzrósł o 174,44 pkt, czyli 0,56 proc., do 31 462,7; S&P 500 zyskał 23,56 pkt, czyli 0,61 proc., docierając do poziomu 3886,72; a Nasdaq Composite poszedł w górę o 98,21 punktów, czyli 0,86 proc., do 11 550,63 pkt.

Ogólnoeuropejski indeks STOXX 600 wzrósł o 0,83 proc., a wskaźnik akcji MSCI na całym świecie zyskał 1,11 proc.