APA Group — odważnie w przyszłość

Założeniem APA Group od początku było tworzenie zautomatyzowanych, zrobotyzowanych systemów, które wspierają produkcję, a jednocześnie odciążają człowieka od rzeczy powtarzalnych i trudnych.

— Koncentrujemy się na tym, aby pomóc ludziom pracować w godnych warunkach. Staramy się zautomatyzować wszystkie procesy, które są trudne do objęcia umysłem. Dla nas automatyzacja stanowi kolejne narzędzie na drodze do rozwoju cywilizacji człowieka. Nie żyjemy dla technologii, tylko technologia ma wspomagać nas jako ludzi. To człowiek zawsze jest w centrum, nigdy na odwrót. — wyjaśnia Artur Pollak, prezes firmy z Gliwic.