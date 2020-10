Apple zapowiada niezły speed

Fani już odliczają dni i godziny do premiery nowych iPhone’ów, a wszystko wskazuje na to, że… będzie się działo.

Kolejki do sklepów po premierze nowych produktów nie są już tak długie, jak kilka lat temu, a w czasie pandemii pewnie jeszcze bardziej się skrócą, ale konferencje giganta z Cupertino nadal są świętem technologii. I to niezależnie od tego, czy kochasz Apple’a, czy jesteś po drugiej stronie i go nienawidzisz, bo gadżety z nadgryzionym jabłkiem w logo mają albo zagorzałych fanów, albo walecznych przeciwników, którzy najczęściej śmieją się z tych pierwszych. Kolejne święto już w najbliższy wtorek, 13 października, o 19:00 polskiego czasu. Czas zebrać to, czego możemy się spodziewać. Scenariusz zawsze jest taki sam.