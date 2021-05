Notowana na GPW spółka call center zwiększyła przychody o niemal 40 proc., a zysk operacyjny kilkukrotnie. W ostatnich miesiącach zawarła dwie umowy z NFZ.

Obecna na giełdzie Arteria, zajmująca się outsourcingiem (przede wszystkim call center), podała wyniki za I kw. 2021 r. Uzyskała 64,9 mln zł przychodów (+38,9 proc. r/r), 1,8 mln zł zysku operacyjnego (+215,6 proc.), 3,7 mln zł EBITDA (+86,5 proc.) i 1,2 mln zł netto (w porównaniu do 0,6 mln zł rok wcześniej). Lepszy poziom zysku, przy mniejszych przychodach, spółka wypracowała ostatnim razem w analogicznym okresie 2016 r.

„Efekt pandemii, spowodował wystąpienie znaczącej anomalii w stosunku do tradycyjnej dla branży sezonowości sprzedaży, w której do tej pory najlepszy okazywał się czwarty kwartał. Tym razem wydatki konsumenckie pod koniec roku były znacząco niższe niż ma to tradycyjnie miejsce w okresie przedświątecznym, dlatego sprzedaż pierwszego kwartału 2021 roku okazała się znacząco wyższa” – informuje spółka.

pixabay.com

W 2020 r. miała 194,5 mln zł przychodów (+2,2 proc.), 4,2 mln zł straty operacyjnej (wobec 5,4 mln zł zysku w roku poprzednim) i 6,7 mln zł straty netto (2,7 mln zł zysku w 2019 r.). EBITDA wyniosła 1,6 mln zł, co oznacza spadek r/r o 86,1 proc.

Arteria ma dwie umowy z NFZ

Kurs Arterii podwoił się od początku roku – doszedł do 8 zł, a kapitalizacja przekroczyła 34 mln zł. W marcu podpisała z Narodowym Funduszem Zdrowia umowę na obsługę infolinii Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19. Jej wartość będzie uzależniona od okresu obowiązywania i sumy zrealizowanych usług.

Natomiast 12 maja spółka poinformowała o zawarciu kolejnego kontraktu NFZ przez konsorcjum, w którego skład wchodzą jej dwie spółki zależne (Gallup Arteria Management oraz Trimtab Arteria Management), a liderem jest Szpital Powiatowy Gajda-Med. Chodzi o wart 219,9 mln zł projekt teleplatformy pierwszego kontaktu. Zwycięskie konsorcjum zaoferowało wykonanie usługi za 83,3 mln zł z czego ok. 15 proc. (ok.12,5 mln zł) przypada na Arterię.

„Prognozy długoterminowe dotyczące branży Business Process Outsourcing, w jakiej działa emitent, są optymistyczne. Według szacunków niezależnych firm badawczych w ciągu ostatnich czterech lat globalny wskaźnik wzrostu outsourcingu wyniósł 6,4%, a do 2023 roku dynamika będzie utrzymywać się średnio na poziomie 7,4% rocznie. Wydaje się, że sytuacja związana z pandemią nie powinna długoterminowo zachwiać tej tendencji, ponieważ przedsiębiorcy poza oszczędnościami zwiększą swoje zapotrzebowanie na specjalistyczną wiedzę oraz kwestie bezpieczeństwa danych i elastyczność projektową, zwłaszcza dotyczącą zatrudnienia, bardzo pomocną w dobie kryzysu i związanej z tym niepewności” – ocenia spółka.