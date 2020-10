Asseco wykona transformację systemu BGK za około 45 mln zł

Bank Gospodarstwa Krajowego zleci Asseco usługi utrzymania, rozwoju oraz transformacji i wyrównania wersji systemu def2000, którego informatyczna spółka jest twórcą. Planuje też transfer wiedzy, aby w przyszłości samemu rozwijać i utrzymywać system.

Wartość zamówienia oszacowano na około 45 mln mln zł – wynika z opublikowanego przez BGK ogłoszenia o dobrowolnej przejrzystości ex ante.

Transformacja systemu def2000 ma zostać dokonana do postaci otwartej, umożliwiającej dalsze utrzymanie i rozwój bez istotnych ograniczeń technologicznych i prawnych przez BGK.

Wyrównanie wersji będzie realizowane poprzez zunifikowanie systemu na poziomie łączącym wersje def2000 i def3000.

„Obecnie zamawiający posiada moduły pochodzące z różnych wersji systemu, niektóre z nich nie posiadają już wsparcia producenta. Nadto w ślad za wyrównaniem wersji będzie realizowane uzupełnienie i scalenie dokumentacji, która w będzie w kompletnej i ustandaryzowanej wersji opisywała wszystkie moduły systemu DEF” – podał BGK.

Rozwój systemu def2000 obejmuje niezbędne modyfikacje, które wymuszają zmiany prawa lub zmiany oraz wymagania technologiczne, nadto zmiany, których potrzeba wprowadzenia powstała po niepowodzeniu wdrożenia nowego systemu przez bank.

BGK podał, że zaplanował proces stopniowego transferu wiedzy i uprawnień do systemu def2000 w taki sposób, by w perspektywie przełomu 2023/2024 r. było możliwe samodzielne utrzymanie systemu w całości lub części przez BGK lub powierzenie tego utrzymania innym formom w trybie konkurencyjnym.

BGK poinformował, że musi w pierwszej kolejności zapewnić utrzymanie i rozwój systemu, doprowadzić do jego spójności, dokonać jego optymalizacji oraz zniwelować dług technologiczny, jaki powstał w latach 2012–2020, a dopiero w dalszej perspektywie zapewnić możliwość dywersyfikacji usług realizowanych w systemie def i przejąć jego rozwój.

„Zamawiający informuje, że znacząca liczba potrzebnych modyfikacji systemu, podobnie jak konieczna dekompozycja wersji systemu i jego optymalizacja, została zamrożona z uwagi na niepowodzenie wdrożenia CSB na podstawie umowy zawartej z Sygnity. Modyfikacje te, z uwagi na prawa wyłączne Asseco Poland do systemu def2000, może zrealizować tylko ten podmiot. Zaniechanie wprowadzania modyfikacji nie jest scenariuszem bezpiecznym dla BGK. Zastąpienie modyfikacji produktami rynkowymi o równoważnych właściwościach także nie jest możliwe, z uwagi na przywołane prawa wyłączne oraz bardzo specyficzne cechy tych zmian” – czytamy w uzasadnieniu zamówienia.

Bank podał, że potrzebuje wdrożyć ponad 100 funkcjonalności systemu.

BGK chce zbudować wewnętrzne zespoły specjalistów, których zadaniem będzie samodzielne utrzymanie i rozwój pewnych modułów systemu. Bank podał, że jest w okresie gruntowej reorganizacji i rozbudowy pionu IT, który borykał się w okresie 2016–2020 w bardzo wysoką rotacją kadrową, zarówno na poziomie personelu technicznego jak również kadry zarządzającej. W okresie od listopada 2019 do sierpnia 2020 r. bank zatrudnił 23 pracowników, wyodrębnił departament zarządzania usługami IT, czy pozyskał wspólnie z działem HR trzy profesjonalne podmioty świadczące usługi rekruterskie w ramach naborów personelu technicznego. Zbudowanie potrzebnych wewnętrznych zasobów w ocenie BKG potrwa około czterech lat. Po tym czasie nie wyklucza zakupu nowego systemu.

„Zamawiający, działając z należytą starannością, zakreślił długoterminowy plan działania. W pierwszej kolejności wykonane zostaną prace z udziałem Wykonawcy Asseco (lata 2021–2024), następnie, w kolejnym etapie, BGK oceni czy posiada dostateczne prawa i zasoby do dalszego samodzielnego utrzymania systemu, czy system nadal spełnia wymagania w zakresie funkcjonalnym oraz technicznym, czy też zachodzi konieczność zakupu nowego systemu” – napisano.