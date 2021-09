- Musimy zadbać o to, żeby sektor bankowy został odciążony od różnego rodzaju danin: postulujemy, żeby zwolnić banki z podatku bankowego w części związanej z kredytowaniem inwestycji w realną gospodarkę i w ekologię. To proste rzeczy, które można wykonać, by zadbać o stabilny rozwój sektora bankowego - mówi Włodzimierz Kiciński, wiceprezes Związku Banków Polskich.