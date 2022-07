Posłuchaj Zostań subskrybentem i słuchaj tego oraz wielu innych artykułów w pb.pl

Stopa bezrobocia w Brazylii spadła do najniższego poziomu od 2016 roku, informuje Bloomberg.

Według danych krajowego instytutu statystycznego, w ciągu trzech miesięcy do końca maja stopa bezrobocia w Brazylii spadła do 9,8 proc. Był to najniższy wynik od stycznia 2016 roku.