Bitcoinowi szkodzi dodatnia korelacja notowań kryptowalut z notowaniami spółek nowych technologii. W ubiegłym tygodniu Nasdaq stracił 1,5 proc. wartości, a bitcoin taniał przez cztery kolejne sesje. Kontrakt na Nasdaq 100 spada o 2,4 proc. przed rozpoczęciem handlu na amerykańskich giełdach w poniedziałek.

Bitcoin tanieje obecnie o 4,9 proc. do 33,08 tys. USD. Wcześniej w poniedziałek kryptowaluta notowana była nawet po 32650 USD. Wartość bitcoina spadła już o 13 proc. w maju i jest on o ponad połowę tańszy niż w listopadzie ubiegłego roku kiedy jego kurs dochodził do prawie 69 tys. USD.