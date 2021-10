ETF pozwalający inwestować w kontrakty futures na bitcoina wejdzie na New York Stock Exchange we wtorek, informuje Fox Business.

Pierwszy w USA bitcoinowy ETF, to „dziecko” ProShares. Wiadomość, że zadebiutuje we wtorek na nowojorskiej giełdzie podbiła kurs bitcoina do prawie 62 tys. USD. Obecnie najpopularniejsza kryptowaluta drożeje o 1,6 proc. do 61885,56 USD.