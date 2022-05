Braster zmniejszył stratę w 2021 r.

Przychody spółki wyniosły 436 tys. zł wobec 191 tys. zł rok wcześniej.

W liście do akcjonariuszy, dołączonym do raportu rocznego, Dariusz Karolak, prezes spółki, podkreślił, że w 2021 r. zredukowano koszty do minimum, zapewniając niezakłócone świadczeni usług. Przeprowadzono też dwie emisje akcji, w tym ratunkową serii O i przygotowano narzędzia do podwyższenia kapitału w przyszłości.

“Spółka znormalizowała relacje z Wierzycielami zawierając porozumienie z administratorem hipoteki i zastawu działającego na rzecz obligatariuszy obligacji serii A, deklarując sposób spłaty ciążących na Spółce zobowiązań. Po przeprowadzeniu głosowania wierzycieli na początku bieżącego roku jest na dobrej drodze aby z sukcesem zakończyć postępowanie układowe” - napisał Dariusz Karolak.

Jak dodał, etap jego samodzielnego działania w zarządzie dobiega końca.

“Wierzę, że działając w szerszym składzie zdziałamy dla Spółki i akcjonariuszy więcej i że właśnie wkraczamy w etap dynamicznego rozwoju” - zaznacza prezes.

Braster świadczy usługi w ramach profilaktyki raka piersi. Oferuje system telemedyczny Braster, który pozwala wykonać badanie piersi.

W 2021 r. spółka sprzedała w Polsce 12 urządzeń (bez zmian r/r), za pomocą których wykonano prawie 1,4 tys. badań (wobec 600 rok wcześniej). Wartość sprzedaży była jednak znacznie niższa r/r (22 tys. zł, spadek o 72 proc.).

Sprzedaż zagraniczna wyniosła 99 sztuk (spadek o 54 proc.), ale jej wartość zwiększyła się do 414 tys. zł (ze 112 tys. zł w 2020 r.).