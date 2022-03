Oficjalne dane pokazały, że nadwyżka oszczędności liczona jako zdeponowane środki w porównaniu do poziomów jakie notowano w analogicznym okresie przed pandemią szacowana jest obecnie na ponad 190 mld GBP. Sugeruje to, że Brytyjczycy jeszcze nie „ruszyli” do wydawania pieniędzy zgromadzonych w trakcie pandemii.

Zdaniem ekspertów, rosnące koszty życia, będące następstwem najwyższej od dziesięcioleci inflacji i rekordowych kosztów energii zmuszać jednak będą coraz większą liczbę gospodarstw do nadszarpnięcia „zachomikowanych środków” by utrzymać standard życia, a proceder z biegiem czasu będzie nabierał tempa wraz ze zmniejszaniem się bufora finansowego.

Wyliczenia wskazują, że na koniec 2021 r . Brytyjczycy zaoszczędzali nadal jednak około 7 proc. swoich dochodów do dyspozycji, znacznie powyżej 5 proc. średniej sprzed pandemii.