Brytyjski rynek pracy odżył

Rynek pracy w Wielkiej Brytanii rośnie szybciej niż przewidywali analitycy. Gospodarka zaczęła budzić się po pandemicznych restrykcjach.

Liczba osób na listach płac wzrosła o 97 tys., a liczba wolnych miejsc pracy o 13 proc. Stopa bezrobocia w pierwszym kwartale spadła nieoczekiwanie do 4,8 proc.

Perspektywy zatrudnienia uległy znacznej poprawie w ostatnich miesiącach, kiedy to rząd ogłosił plany pełnego otwarcia gospodarki do 21 czerwca, a następnie przedłużenia wsparcia płacowego dla zwolnionych pracowników do końca września. To przesunęło debatę w kierunku tego, kiedy Bank Anglii zacznie zacieśniać politykę monetarną.

– Prawdopodobnie będziemy świadkami dalszego wzrostu liczby wakatów. Niektóre firmy mogą nawet nie być w stanie znaleźć i zatrudnić pracowników tak szybko, jak tego potrzebują – powiedział Tej Parikh, główny ekonomista Instytutu Dyrektorów.

Bank centralny spodziewa się, że bezrobocie osiągnie szczyt na poziomie zaledwie 5,4 proc. w trzecim kwartale, zamiast wcześniej szacowanych 7,9 proc.