Ciężarówki pod rządowym nadzorem

Każda ciężarówka wioząca towar objęty akcyzą będzie musiała mieć lokalizator. Każdy jej kilometr będzie śledził urzędnik.

Sejm i Senat przegłosowały zmiany w ustawie o konieczności zgłaszania do rejestru SENT przewozu tzw. towarów wrażliwych. Są to przede wszystkim produkty objęte akcyzą, m.in. alkohol, tytoń, olej napędowy, a także np. leki. To jednak nie wszystko — według zaakceptowanego projektu, każdy przewoźnik będzie zmuszony do uzupełnienia systemu monitorowania przewozu towarów o system lokalizacji. W praktyce oznacza to, że każdy pojazd zobligowany będzie do przesłania swojej pozycji do systemu SENT. System będzie śledzić położenie pojazdu dzięki lokalizatorowilub systemowi lokalizacji...

