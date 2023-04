Columbus powiększył grono zielonych firm na GPW

Przejście ku lepszemu. Przejście Columbusa z New Connect na główny rynek GPW daje zarządowi nadzieję na ustabilizowanie kursu i pozyskanie nowych dużych akcjonariuszy. Na zdjęciu od lewej: Dariusz Kowalczyk-Tomerski, Michał Gondek i Dawid Zieliński Grzegorz Kawecki

Na otwarciu akcje spółki zniżkowały, ale — jak podkreśla prezes — liczy się długi termin. Wyceniany na około 720 mln zł Columbus od 2016 r. notowany był na NewConnect.

— Mieliśmy przygody — podsumowuje Dawid Zieliński.

Wspomina spekulacyjne wzrosty kapitalizacji i wpadki z terminami raportowania.

— Wiele nas to nauczyło. Przed nami przyszłość, wyzwania transformacji energetycznej, a my dostarczamy to, co do transformacji jest potrzebne — twierdzi szef Columbusa.