Zarząd Comarchu chce, by z zysku za 2021 r. na wypłatę dywidendy przeznaczyć 32,53 mln zł, co oznacza 4 zł za akcję. Pozostała część zysku, w wysokości 45,5 mln zł, zasili kapitał zapasowy. Proponowany dzień dywidendy to 11 lipca, a dzień wypłaty 20 lipca. Rekomendacja zarządu została pozytywnie zaopiniowana przez radę nadzorczą.