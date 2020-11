Comarch coraz bliżej SAP-a

Comarch zwiększył udziały w rynku ERP i zmniejszył dystans do lidera. Nie ukrywa, że chce go przegonić.

Całkowita wartość rynku rozwiązań informatycznych do zarządzania przedsiębiorstwem (ERP) wyniosła w Polsce w ubiegłym roku 299,6 mln USD zł, rosnąc w porównaniu z 2018 r. o ponad 13 proc. — wynika z danych IDC. Choć IDC nie podaje tego wprost, to liderem rynku w ubiegłym roku był SAP, jednak jego udziały spadły do 31,6 z 38,6 proc. rok wcześniej. Na drugim miejscu pod względem udziałów rynkowych ponownie uplasował się Comarch, który zwiększył kawałek tortu do 20,4 z 20,2 proc. rok wcześniej, zachowując ozycję największego polskiego dostawcy ERP.