Coraz więcej używek

W pierwszym półroczu 2018 r. na polskim rynku pojawiło się ponad 1,2 mln ofert sprzedaży używanych aut. To o niemal 180 tys. więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku — wynika z zestawienia przygotowanego przez grupę AAA Auto. Co istotne, to najwyższy wynik wśród krajów Europy Środowej. Mediana ceny samochodu używanego oferowanego do sprzedaży w pierwszym półroczu 2018 r. wyniosła 16,6 tys. zł, a mediana przebiegu 180 tys. km. Mediana wieku natomiast to 11,4 lat. Rok temu Polacy oferowali do sprzedaży auta w tej samej cenie, ale z mniejszym przebiegiem (mediana 178 tys. km) i młodsze (mediana 10,9 lat).

Najczęściej (667 tys.) oferowano pojazdy z silnikiem Diesla, a naj- częściej wystawianym modelem był apel astra. Najwięcej (ponad 214 tys.) ofert sprzedaży aut w pierwszych sześciu miesiącach tego roku pojawiło się w województwie mazowieckim, najmniej (21 tys.) w województwie opolskim.