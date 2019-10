CPK się opóźni?

- Czy koniec 2027 roku jako termin oddania Centralnego Portu Komunikacyjnego to termin realny?

– To termin realny, termin inżyniersko możliwy do realizacji. Czas pokaże czy jest to termin realny w warunkach Unii Europejskiej, w warunkach polskiej gospodarki. To jest termin założony przez koncepcje przyjętą przez radę ministrów. Rolą spółki CPK i całego zespołu CPK jest maksymalnie zbliżyć się do tego terminu i jeżeli to tylko możliwe, zrealizować CPK w tym terminie - Mikołaj Wild, wiceminister infrastruktury, pełnomocnik rządu ds. CPK.