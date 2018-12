Czerwińska: nadwyżka budżetu po listopadzie wyższa niż po październiku

Po jedenastu miesiącach bieżącego roku budżet nadal ma nadwyżkę, jest ona wyższa niż po październiku - poinformowała PAP minister finansów Teresa Czerwińska. Zgodnie z ostatnimi szacunkami MF październik zamknął się nadwyżką w kwocie 6,5 mld zł.

Po jedenastu miesiącach bieżącego roku budżet nadal ma nadwyżkę, jest ona wyższa niż po październiku - poinformowała PAP minister finansów Teresa Czerwińska. Zgodnie z ostatnimi szacunkami MF październik zamknął się nadwyżką w kwocie 6,5 mld zł.



"Utrzymujemy dyscyplinę w wydatkach budżetowych i wysoką dynamikę dochodów podatkowych. Dzięki temu konsekwentnie redukujemy deficyt budżetowy i ograniczamy zadłużenie. Po 11 miesiącach bieżącego roku mamy nadal nadwyżkę. Jest ona wyższa niż po październiku" - poinformowała PAP szefowa resortu finansów.



Dodała, że cały bieżący rok budżetowy zamknie się deficytem sektora instytucji rządowych i samorządowych na poziomie ok. 0,5 proc. PKB. "Krok po kroku budujemy zrównoważone finanse publiczne" - podkreśliła minister.



O nadwyżce w budżecie po listopadzie br. minister Czerwińska informowała na początku grudnia. Nie było wówczas jednak mowy o kwocie.



Zgodnie z ostatnim szacunkowym wykonaniem budżetu państwa, po październiku br. nadwyżka w budżecie wyniosła 6,5 mld zł. Dochody budżetu w tym okresie sięgnęły 309,4 mld zł, tj. 87 proc. planowanych, z budżetu wydano natomiast 302,9 mld zł, czyli 76,3 proc. zaplanowanej na ten rok kwoty.



Według danych MF w okresie styczeń - październik 2018 r. dochody budżetu państwa były wyższe o 14,4 mld zł w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego. Dochody podatkowe budżetu państwa były wyższe o 7,7 proc., czyli o ok. 20,3 mld zł. MF zwróciło uwagę, że w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego roku dochody z podatku VAT były wyższe o 5,4 proc. rdr; dochody z akcyzy i podatku od gier o 5,2 proc. rdr; dochody z PIT o 13,7 proc. rdr; dochody z CIT były wyższe o 16,5 proc. rdr, a dochody z podatku od niektórych instytucji finansowych były wyższe o 3,7 proc. rdr.



"Wysokie dochody z podatku PIT i CIT wynikają z dobrej sytuacji na rynku pracy oraz wysokich wpłat podatku od osób prowadzących działalność gospodarczą w związku z dobrą koniunkturą gospodarczą. Ponadto wysokie dochody z podatku CIT związane są również z działaniami podejmowanymi w celu uszczelnienia systemu podatków dochodowych" - tłumaczył resort finansów w komunikacie.



Zgodnie z komunikatem wykonanie wydatków budżetu państwa po dziesięciu miesiącach 2018 r. w wysokości 302,9 mld zł, tj. 76,3 proc. planu oznacza, że w stosunku do analogicznego okresu 2017 r. były one wyższe o 10,6 mld zł. "Natomiast analizując zaangażowanie wydatków w stosunku do planu jest ono na zbliżonym poziomie jak po dziesięciu miesiącach 2017 roku (tj. 76 proc. planu)" - dodano.



W ustawie budżetowej na 2018 r. założono deficyt na poziomie 41,5 mld zł. Jednak w uzasadnieniu do projektu budżetu na przyszły rok resort finansów podał, że przewiduje, iż deficyt na koniec tego roku wyniesie 23,76 mld zł.