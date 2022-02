Deeskalacja kryzysu wspiera odbicie

Wczorajsze doniesienia o wycofywaniu wojsk rosyjskich zdecydowanie poprawiły sentyment rynkowy i sprzyjały odreagowaniu ostatnich spadków cen akcji. Sesja na Wall Street zakończyła się 1.5% wzrostem w przypadku S&P500, a technologiczny Nasdaq odbił o 2.5%. Korekta nie ominęła również rynku surowcowego.

Środowy poranek przynosi jednak pewne stonowanie entuzjazmu. Nie ma bowiem pewności czy sytuacja ponownie się nie zaostrzy i czy Rosja faktycznie wycofa całą swoją armię. Widać zatem, że dla sentymentu rynkowego kluczowa pozostaje sytuacja na Ukrainie. Deeskalacja kryzysu otwierałaby drogę do powrotu indeksów na szczyty. Jak na razie Rosja poinformowała o wycofaniu części swoich wojsk, czego nie potwierdzają jeszcze ani USA, ani Ukraina. Opublikowane dziś styczniowe dane o inflacji w Chinach okazały się poniżej prognoz, co zostało dobrze odebrane. Jest bowiem jeszcze przestrzeń dla tamtejszych bankierów centralnych do wspierania gospodarki. Na otwarciu sesji na Starym Kontynencie niemiecki Dax kontynuuje odbicie i zbliża się do pierwszej strefy oporu zlokalizowanej w okolicy 15500 pkt.

Opublikowane dziś zdecydowanie wyższe od oczekiwań dane o inflacji w Wielkiej Brytanii wsparły notowania funta przez wzrost oczekiwań na kolejne podwyżki stóp. Inflacji PPI przyspieszyła aż do 9.9% r/r z 9.3% r/r w grudniu i oczekiwanego spadku do 9.1% r/r. Para GBPUSD cały czas pozostaje jednak w konsolidacji pomiędzy 1.35, a 1.36. Kurs EURUSD kontynuuje tymczasem odbicie i podąża w kierunku 1.14. Deeskalacja kryzysu negatywnie oddziałuje na notowania amerykańskiej waluty. Dziś w kalendarium makroekonomicznym uwagę należy zwrócić na styczniowe dane o sprzedaży detalicznej oraz produkcji przemysłowej w USA, a przede wszystkim na wieczorną publikacje minutek z ostatniego posiedzenia amerykańskiej Rezerwy Federalnej. O ile sytuacja na Ukrainie jest kluczowa dla sentymentu w najbliższych dniach, to w średniej perspektywie kluczowe będzie tempo normalizacji polityki monetarnej. Dla notowań ropy ważniejszy od dzisiejszej publikacji stanów magazynowych paliw w USA będzie rozwój sytuacji na rosyjsko-ukraińskiej granicy. Wczorajszy raport API wskazał na niewielki spadek stanów magazynowych ropy. Dziś mimo spadku obaw o wybuch konfliktu zbrojnego, notowania ropy powracają do wzrostów po rolowaniu kontraktu terminowego, a baryłka WTI wychodzi powyżej 91 USD.