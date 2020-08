Do funduszy napłynęło 3,9 mld zł

Do funduszy rynku kapitałowego napłynęło w lipcu 3,9 mld zł netto, wynika z danych serwisu analizy.pl.

To najlepszy miesiąc od 13 lat — poprzedni rekord padł u szczytu hossy w lipcu 2008 r. (+5,6 mld zł). Największym wzięciem cieszyły się fundusze dłużne, do których wpłacono 3 mld zł netto, w tym aż 628 mln zł do PKO Obligacji Długoterminowych. Towarzystwo, kierowane przez Piotra Żochowskiego, zgarnęło w sumie prawie 1 mld zł w lipcu.