Dolar nieco mocniejszy przed Fed

Amerykańska waluta nieznacznie zyskuje dzisiaj na szerokim rynku, a podobny układ widoczny jest od początku tygodnia. W przestrzeni G-10 wyłamał się z tego tylko dolar australijski, który został wsparty wtorkową decyzją RBA o podwyżce stóp procentowych o 25 pb. do 0,35 proc.

W uzasadnieniu do tego ruchu decydenci z Banku Australii dali do zrozumienia, że wysoka inflacja zaczyna być problemem i możliwe są dalsze posunięcia. Opublikowane dzisiaj w nocy lepsze dane o sprzedaży detalicznej za marzec (1,6 proc. m/m) podbiły oczekiwania co do ruchów nawet o 50 pb. w czerwcu i lipcu.

Generalnie jednak mimo widocznego odreagowania na Wall Street w ostatnich dniach dolar pozostaje w oczekiwaniu na dzisiejsze informacje z Fed. Powszechnie oczekuje się podwyżki o 50 pb. oraz rozpoczęcia redukcji bilansu banku centralnego (QT) w wysokości 95 mld USD miesięcznie. Kluczowy może okazać się jednak komunikat - na ile decydenci będą skłonni do dość "jastrzębich" sformułowań sugerujących, że na kolejnych 2-3 posiedzeniach zobaczymy podobne ruchy na stopach jak dzisiaj, a na ile będą chcieli być bardziej wyważeni, pozostawiając sobie większą elastyczność w tym zakresie? Im mniej "konkretny" będzie przekaz z Fed, tym większe szanse na zainicjowanie większej korekty na dolarze i rajdu ryzyka na rynkach (na zasadzie przekonania, że banki centralne nie będą walczyć z inflacją za wszelką cenę). O tym przekonamy się już dzisiaj o godz. 20:00. Rentowności 10-letnich treasuries naruszyły w tym tygodniu barierę 3,00 proc., choć nietrwale. W efekcie USDJPY nie przetestował swojego szczytu z końca kwietnia przy 131,23. Ta para może być dzisiaj dość wrażliwa na informacje z Fed, choć aby móc mówić o trwalszej zmianie trendu konieczne będzie zmiana "gołębiego" podejścia przez Bank Japonii. Dzisiaj najsłabsze są korony skandynawskie, które tracą ponad 0,50 proc. wobec dolara (w przestrzeni G-10). Dopiero znacznie dalej za walutami EM i naszego regionu są CHF czy EUR, których zmiany nie są duże. Na EURUSD uwagę zwraca próba budowy konsolidacji wokół 1,05. Mamy też wypowiedź członkini EBC, Isabelle Schnabel, która może podbić wątek lipcowej podwyżki stóp procentowych w strefie euro. Stabilny pozostaje GBPUSD, a na rynku pojawiają się spekulacje, czy Bank Anglii zdecyduje się jutro na większy ruch - podwyżkę o 50 pb. Dzisiaj poza posiedzeniem Fed (godz. 20:00), mamy też publikację indeksu ISM dla usług za kwiecień (godz. 16:00). Te dla strefy euro wypadły lepiej od oczekiwań. EURUSD - kluczowy Fed, ale nie tylko Jeżeli rynki nie znajdą w dzisiejszym przekazie Fed nic nowego ponad to, czego by nie spodziewały się wcześniej, to dolar najpewniej rozpocznie korektę na szerokim rynku. Skorzystać na tym może EURUSD, który w ostatnich dniach konsolidował się wokół 1,05. Wyskok rentowności 10-letnich amerykańskich treasuries ponad barierę 3,00 proc., jaki miał miejsce w poniedziałek 2 maja, nie doprowadził do zejścia EURUSD poniżej dołka przy 1,0470, jaki miał miejsce w końcu kwietnia. Jednocześnie cytowana dzisiaj przez agencje Isabele Schnabel z Europejskiego Banku Centralnego przypomniała inwestorom, że dobrym motywem do rozegrania euro mogą być spekulacje wokół lipcowej podwyżki stóp procentowych. Zwłaszcza, że kwietniowe dane PMI ze strefy euro wypadły nieźle (jak na wojnę na Ukrainie), pokazując tym samym, że gospodarka może być na tyle silna, że ruch EBC jej nie zaszkodzi (a jest konieczny, aby pokazać, że bank centralny nie przesypia tematu inflacji). Układ techniczny zaczyna robić się korzystniejszy dla tych, którzy widzą potencjalne odbicie EURUSD w kolejnych dniach. Najbliższy opór to szczyty 1,0577 i 1,0591, a wsparcie to dołki 1,0490 i 1,0470.